I segreti dell’Universo svelati a Padova

Tre astrofisici di fama internazionale saranno i protagonisti giovedì 17 ottobre alle 17 a Padova all’auditorium del Centro Altinate dell’incontro “Svelare l’Universo” organizzato dal Dipartimento di fisica e autonomia dell’ateneo patavino, recentemente selezionato tra le eccellenze delle università italiane con un progetto sulla fisica dell’Universo. Willy Benz, direttore del Centro nazionale svizzero “PlanetS”, Marica Branchesi, ricercatrice al Gran Sasso Science Institute, GSSI dell’Aquila, e Licia Verde, professoressa all’Istituto di scienze cosmologiche dell’università di Barcellona, cercheranno di svelare i misteri di un universo in crescita impetuosa, con la scoperta di fenomeni inaspettati e la clamorosa conferma di eventi astrofisici la cui osservazione è stata a lungo attesa. Al progetto sulla “fisica dell’universo” partecipano anche le sezioni patavine dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e dell’Istituto nazionale di astrofisica e le ricadute dello studio saranno significative anche sulla città di Padova. Proprio per questo, per presentare alla città, ai politici, agli imprenditori e ai cittadini in generale il progetto e le sue prospettive, è stato organizzato un incontro pubblico, con la forma della discussione: i tre relatori di rilevanza internazionale presenteranno in modo accattivante e comprensibile alcune delle attuali frontiere della ricerca. Ad animare il dibattito ci sarà Giovanni Caprara, noto giornalista scientifico del Corriere della Sera.