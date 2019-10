Patatine al prosecco, l’ultima crociata di Zaia

Condividi

Le patatine al prosecco fanno infuriare Luca Zaia. «Non possiamo più tollerare che si utilizzi senza autorizzazione una denominazione tutelata – scrive su Facebook il presidente del Veneto -. Pensate: ieri in una catena di supermercati del Veneto sono state sequestrate centinaia di confezioni di “patatine al Prosecco” acquistate da una società olandese, recanti peraltro tra gli ingredienti una non meglio precisata “polvere di Prosecco”. Ecco perché insistiamo da anni – a tutti i livelli amministrativi e di governo – nel tutelare le nostre eccellenze, proteggendole da frodi, abusi ed italian sounding, che vanno a danneggiare in primis i produttori onesti che promuovono la qualità e il territorio!», conclude.