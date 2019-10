Match tra Renzi e Salvini da Vespa: 10 anni fa il loro primo duello tv

Condividi

Questa sera da Bruno Vespa si sfideranno Matteo Salvini e Matteo Renzi. I due leader si affronteranno in un duello politico negli studi di Porta a Porta, 75 minuti di confronto serrato senza regole ed esclusioni di colpi. 10 anni fa il primo scontro tv tra i due su La7 ad Omnibus. Il leghista e l’ex segretario dem erano già giovani figure di spicco dei rispettivi partiti ma ancora lontani dall’apice del successo politico.

In veste di presidente della Provincia fiorentina e neo vincitore delle primarie Pd per la candidatura a sindaco di Firenze, Matteo Renzi viene ripetutamente chiamato «Matteo Nardi». Ed è qui che con Matteo Salvini finisce per scontrarsi su un tema che sarà cavallo di battaglia del leghista: la sicurezza.