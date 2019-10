Ricette delle nonne venete: riso e latte

Condividi

Il piatto riso e latte sarà per molti veneti adulti un ricordo dell’infanzia. Molti dei nostri nonni, infatti, erano soliti preparare questa ricetta tanto facile e genuina quando gustosa. Un’altra variante, forse ancora più conosciuta in Veneto, è quella risi e bisi. In passato questa ricetta veniva preparata principalmente per i bambini o per le donne affette da dolori mestruali oppure che avevano appena partorito.

Ingredienti per 4 persone

320 g di riso vialone nano di Grumolo delle Abbadesse

30 g di burro

4 cucchiai di grana padano

1,5 l di latte

sale

Preparazione

Far bollire metà del latte in una pentola. Una volta raggiunto il punto di ebollizione buttare il riso, salare e far cuocere mescolando di tanto in tanto. Mettete il resto del latte a scaldare in un pentolino e aggiungetelo al riso, un mestolo alla volta, man mano che viene assorbito. Quando sarà pronto avrà assunto la consistenza di una crema. Togliere dal fuoco, mantecare col burro e il grana grattugiato. Si possono aggiungere a piacere spezie o pepe.

(ph: Instagram @pasinienrico)