Siringa per dolci in corpo: «Mi hanno violentato». Ma la verità è un’altra

La vicenda è successa tre anni fa quando un operaio di 56 anni della provincia di Belluno si presenta in pronto soccorso dolorante. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, l’uomo avrebbe raccontato di essere stato rapinato e violentato con un bastone da alcune persone di colore. La dottoressa che l’ha visitato avrebbe prescritto una tac che avrebbe evidenziato la presenza nel corpo di una siringa utilizzata nei laboratori di pasticceria. Per la professionista sarebbe stato subito chiaro che quell’oggetto non potesse trovarsi lì contro la sua volontà, tesi avvalorata dal fatto che l’uomo non presentasse botte o escoriazioni.

Ieri mattina la conclusione in tribunale. Secondo l’avvocato difensore il suo assistito non avrebbe mai sporto una formale denuncia e questo sarebbe indice della mancanza di dolo. Il Pm invece avrebbe chiesto una condanna ad un anno e due mesi. Alla fine il 56enne è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Per il giudice «l’obiettivo era quello di tutelare la sua privacy».

