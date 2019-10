Caso Sissy Trovato Mazza, procura chiede archiviazione: «Non è omicidio»

Condividi

Novità sul caso Sissy Trovato Mazza, l’agente penitenziaria trovata ferita con un colpo di pistola alla testa esploso dalla sua arma di ordinanza nell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia, il 1 novembre 2016, dopo la visita ad una detenuta incinta. Dopo le conclusioni del pm Elisabetta Spigarelli, a capo dell’indagine per istigazione al suicidio, la procura di Venezia ha chiesto l’archiviazione del caso. Sissy è morta il 13 gennaio scorso, dopo un calvario durato due anni.

Secondo la procura lagunare, nell’ultimo anno sarebbero stati svolti importanti accertamenti che non farebbero emergere indizi di omicidio. Al contrario delle indagini difensive della famiglia che negli anni avrebbero rivelato numerosi dubbi.

Di fronte alla decisione della procura di Venezia la famiglia di Sissy, rappresentata dagli avvocati Girolamo Albanese e Mariella Sicari, con l’aiuto di numerosi esperti sta elaborando una serie di elementi da presentare al giudice in opposizione alla richiesta di archiviazione. «Ci riuniremo in questi giorni per fare il punto sulla situazione – ha spiegato a Fanpage.it l’avvocato Albanese – e stabiliremo la nostra linea. Non ci arrendiamo».

