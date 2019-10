Stai cercando consulenza psicologica a Vicenza? Ecco i servizi della Dr.ssa Anna Maria Pisanello, psicologo e psicoterapeuta a Thiene

Condividi

(Milano, 15 Ottobre 2019) – Nella nostra società le sfide, e non solo in ambito professionale, sono all’ordine del giorno, la percezione di sé è condizionata da social e media invasivi, e le difficoltà nelle dinamiche di relazione sono sempre più frequenti.

È il concorrere di questi e altri fenomeni che assegna alla psicologia un ruolo centrale.

Trovare un professionista che assicuri quel supporto di cui si ha bisogno non è semplice. La Dr.ssa Anna Maria Pisanello fornisce assistenza qualificata a quanti sono alla ricerca di uno .

La Dr.ssa Pisanello svolge attività di psicologo, ipnoterapeuta e . Il suo si trova a Thiene. A disposizione dei pazienti vengono messi 29 anni di esperienza clinica nella psicoterapia a indirizzo psicodinamico.

I servizi dello studio della Dr.ssa Anna Maria Pisanello, psicologa Vicenza e psicoterapeuta

I servizi offerti riguardano: consulenza psicologica anche online (concepita per quanti affrontano un periodo di sofferenza psicologica o disorientamento), psicoterapia individuale (un aiuto nella gestione del disagio psicologico che pregiudica la qualità della vita), psicoterapiadi coppia (orientata al superamento dei momenti di crisi).

Sono inoltre disponibili esperienze di psicoterapia di gruppo (al massimo sei persone e frequenza settimanale) e psicoterapia ipnotica. A queste vanno ad aggiungersi diversi corsi: per migliorare l’autostima, di training autogeno, di autoipnosi e di comunicazione efficace assertiva.

Il percorso professionale e formativo della Dr.ssa Pisanello l’ha condotta alla specializzazione nel trattamento dei disturbi d’ansia, dei disturbi dell’umore, dei disturbi di personalità, delle crisi di coppia e delle difficoltà relazionali.

La consulenza della

va a rispondere alle necessità che possono interessare ognuno di noi. A fronte di periodi di confusione, disorientamento o paura, c’è chi sceglie la rassegnazione, limitandosi a sopportare passivamente questa condizione. E chi invece preferisce affrontarla.

L’opera di della Dr.ssa Pisanello aiuta il paziente a rimettere in ordine pensieri ed emozioni, fornendo strumenti psicologici che consentono di intraprendere il cammino migliore nella propria vita.

Per accedere ai servizi basta richiedere un primo colloquio di consulenzapsicologica, nel corso del quale, insieme al cliente, la Dr.ssa Pisanello analizzerà le problematiche individuali e progetterà il percorso più funzionale.

