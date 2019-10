Muore un paziente, smascherato finto medico

Condividi

Per due anni ha finto di essere un dottore, raccontando della sua specializzazione in medicina chirurgica in realtà mai conseguita. E ha esercitato la professione, fino a quando un certificato di morte che non ha potuto firmare avrebbe fatto scoprire la verità. E’ da lì che sono partite le indagini della Procura di Treviso, dopo una segnalazione dell’autorità giudiziaria, su Massimo Rossi, 37enne di Castelfranco ma residente a Venezia, che ha portato avanti l’imbroglio di fingersi medico tra il 2013 e il 2015, visitando pazienti e prescrivendo farmaci, come riferito dai quotidiani locali. Ora dovrà rispondere davanti ai giudici del tribunale di Treviso di esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona. Le indagini hanno fatto emergere che sono almeno cinque le persone seguite da Massimo Rossi, tra cui l’anziana di Castello di Godego di cui non ha potuto firmare il certificato di morte dopo il decesso. Il processo ora dovrà chiarire quanti in realtà siano finiti nella rete dell’inganno del medico in realtà laureato in chimica.