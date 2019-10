Eccezionale intervento: rimosse 10 metastasi al fegato

Condividi

Hanno rimosso in due tempi 10 metastasi al fegato in un paziente di 76 anni, in gravi condizioni e con patologie pregresse importanti. L’eccezionale intervento chirurgico è stato portato a termine nell’ospedale di Treviso dal professor Giacomo Zanus e dall’intera equipe della quarta chirurgia del nosocomio, che ha utilizzato tecniche decisamente innovativa per eseguire il delicato intervento. “L’impresa” è partita dallo studio volumetrico computerizzato del fegato malato del paziente: la bonifica completa della malattia metastatica avrebbe comportato il sacrificio del 74% del fegato, lasciando un parte residua in quantità non compatibile con la sopravvivenza del paziente. I chirurghi hanno quindi adottato una strategia innovativa mediante l’associazione della laparoscopia, della termoablazione con micro-onde e della resezione epatica in 2 tempi chirurgici successivi, sfruttando come presupposto biologico la capacità rigenerativa del fegato. Il paziente ha superato brillantemente anche il decorso post-operatorio, con le dimissione dall’ospedale 8 giorni dopo l’intervento. I complimenti al prof. Zanus e alla sua equipe sono arrivati anche dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «A Treviso hanno accettato la sfida che altre strutture ospedaliere non si erano sentite di affrontare. Zanus e la sua equipe hanno dimostrato ancora una volta che i medici veneti hanno una straordinaria capacità di non arrendersi, di andare un centimetro oltre quello che sembra il limite. Orgogliosi di questi medici».