«Ti tagliamo la gola»: Brumotti aggredito da pusher e cittadini

E’ andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia il servizio completo dell’aggressione a Vittorio Brumotti a Vicenza. L’inviato, che si occupa delle zone dello spaccio in Italia, è arrivato a Campo Marzo ed è stato preso a sassate dai pusher. Gli spacciatori hanno addirittura lanciato contro di lui e la troupe delle biciclette.

Una volta arrivato sul posto, Brumotti ha spiegato la situazione: «Hanno cocaina a non finire e la loro particolarità è che si muovono in bicicletta, con la droga nascosta nella bocca. I passanti e i frequentatori del parco, ogni giorno, sono costretti a dribblare gli spacciatori».

Appena l’hanno avvistato, i pusher si sono dileguati per poi tornare ed aggredirlo. Ma non è finita qui: Brumotti è stato insultato e minacciato di morte anche da alcuni cittadini italiani con frasi come «Pezzo di m***a», «Figlio di una mign***a», «Infame di m***a tra un po’ ti tagliamo la gola».

