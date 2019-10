Guadagna spazio nel tuo appartamento, ecco i trucchi che funzionano

Condividi

Quali sono i trucchi per fare di un piccolo appartamento una casa che sa contenere tutto quello che serve e dà la sensazione di un ambiente più ampio? Si può intervenire su più fronti, e se alcune risorse sono all’apparenza banali e facili da utilizzare, altre richiedono una valutazione approfondita delle specificità dell’appartamento e dello stile che si vuole conferire agli ambienti. Partiamo da un aspetto di frequente sottostimato, l’ordine. Quando i metri quadri non sono molti, l’ordine è un alleato prezioso, perché solo così si può usufruire anche del minimo spazio. I contenitori, meglio se non in vista, sono d’aiuto.

La percezione dello spazio viene condizionata dai colori, per le pareti gli esperti raccomandano, nella maggior parte dei casi, di tenersi lontani dalle tonalità più accese. Il bianco, anche se ad alcuni può apparire ordinario, è in realtà efficace nelle piccole abitazioni. Lo spazio in verticale arricchisce l’arredamento perché fornisce un luogo in cui collocare scaffali, librerie e armadi che si proiettano verso l’alto. A seconda della zona della casa, andrà pensato il mobile più appropriato.

Restando in tema di spazio in verticale, se l’abitazione lo consente è utile la creazione di un soppalco. Si ottiene una nuova stanza da sfruttare in base alla pianificazione complessiva dell’appartamento. Sono da tenere in considerazione anche i materiali che hanno priorità nell’arredo delle case di piccole dimensioni: legno e vetro sono i più indicati. Sono invece sconsigliate le superfici che tendono ad assorbire la luce. Nella zona giorno viene quasi sempre posto il divano. Nella sua collocazione andrebbe mantenuta una distanza di qualche decina di centimetri dalla parete, l’accorgimento fornisce la sensazione di un luogo più spazioso.

Mobili trasformabili Smart Arredo: il segreto per l’arredamento salvaspazio

Non c’è arredo di piccolo appartamento che possa tralasciare l’importanza dei mobili salvaspazio. Sono strumenti dall’ingombro ridotto attraverso i quali vengono allestiti ambienti funzionali, piacevoli allo sguardo e confortevoli. Smart Arredo, smartarredodesign.com, è l’e-commerce che ha fatto della vendita di mobili salvaspazio e trasformabili il suo ambito di specializzazione. Il cliente può fruire di un catalogo di articoli attentamente selezionati, presentati a prezzi interessanti. Soluzioni che ottimizzano ogni spazio.

Scorrendo tra le varie categorie dell’offerta si trovano centinaia di prodotti: è possibile spaziare dai porta-cd ai contenitori raccolta differenziata, dai carrelli porta televisione agli appendiabiti. Ed anche scrivanie moderne, tavolini trasformabili, divano letto, eccetera. Ogni prodotto gode di tripla garanzia, attinente a prodotto, trasporto e risultato, e di spedizione gratuita e tracciabile online. Ma questo non basta a descrivere le principali caratteristiche della politica di vendita Smart Arredo. L’azienda fornisce ai suoi clienti il reso gratuito e propone recensioni certificate: il sigillo Feedaty è una garanzia per l’acquirente e riporta un punteggio di 4,7/5, in base ai feedback degli utenti.