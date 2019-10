Lotta a spaccio e degrado, Campo Marzo diventa “zona rossa”

Condividi

Linkedin email

Dopo il servizio di Vittorio Brumotti andato in onda su Striscia la Notizia qualche giorno fa, arrivano i provvedimenti contro lo spaccio e il degrado a Campo Marzo a Vicenza. Il prefetto, dopo una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha firmato un’ordinanza con la quale viene istituita una sorta di “zona rossa“.

Il provvedimento

Divieto di stazionamento per «chiunque sia stato denunciato per il compimento di attività illegali nelle aree in questione in materia di stupefacenti, in materia di reati contro la persona o in materia di danneggiamento ai beni». Sarà ritenuto ugualmente responsabile «chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti» già denunciati. I trasgressori saranno allontanati e le eventuali violazioni potranno anche avere rilevanza penale. L’ordinanza avrà validità tre mesi.

La zona rossa

Comprende Campo Marzo, la stazione ferroviaria, la stazione delle corriere, viale Verdi, viale Eretenio, viale Roma, viale Venezia, piazzale Bologna, via Milano.