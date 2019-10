Chef Rubio: «Salvini fa figuraccia e arrivano proiettili o coliche. Dov’è il referto?»

Condividi

Dopo il malore di oggi di Matteo Salvini mentre stava andando ai funerali dei due agenti uccisi nella sparatoria in questura a Trieste, arriva l’attacco di Chef Rubio che su Twitter scrive: «Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc… Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo».

A stretto giro è arrivata la replica di Salvini: «Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida…».

(ph: Instagram @chefrubio)