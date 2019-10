Condividi

Sabato 26 ottobre ultimo appuntamento per la passeggiata sopra le mura di Cittadella in versione by night. Il camminamento di ronda sarà illuminato da luci soffuse creando un ambiente affascinante, suggestivo e romantico. L’orario di apertura sarà dalle 21:00 alle 24:00. Ultimo ingresso ore 23:00. L’ingresso è all’ufficio turistico di Porta Bassano. la durata della visita è di circa un’ora.

(ph e fonte: Iat Cittadella)