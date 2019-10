Specializzandi e neolaureati: 2mila “no” a Zaia

Condividi

Quasi 2mila firme depositate nell’Ufficio Protocolli della Regione Veneto per dire “no” alla delibera sull’utilizzo di specializzandi e neolaureati nelle corsie degli ospedali.

“E’ un provvedimento che sminuisce la formazione specialistica e crea una situazione svilente per giovani medici e cittadini” scrive Federspecializzandi sulla sua pagina Facebook.

Non si tratta di un “no” di tipo ideologico ma che nasce dall’analisi dettagliata del documento emesso dalla Conferenza delle Regioni con le proposte per risolvere la carenza di medici. “Alcuni punti sono positivi, ma altri vaghi o totalmente irricevibili – spiegano – Questi ultimi, in particolare, sono quelli che riguardano la sfera della formazione, sulla quale mancano completamente riflessioni di natura qualitativa”.

“L’unico obiettivo sembra quello di voler tagliare, ridurre e sminuire i percorsi di specializzazione, aprendo le porte ad un far-west formativo al fine di tappare i buchi nei reparti – proseguono, per concludere – Soluzioni pensate in una mera logica di risparmio, che non tengono in conto della realtà. Chiediamo che si apra un tavolo di confronto serio con tutti gli attori interessati, o siamo pronti alla mobilitazione”.

