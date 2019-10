FB censura video su stragi turche: «Faziosi»

Condividi

«Come accaduto ad altre pagine che stanno denunciando quello che sta accadendo in Siria del Nord, ieri sera Facebook ha nascosto la pagina di Ya Basta Êdî Bese e ha fatto la stessa con Globalproject.info questa mattina. Su quest’ultima, prima dell’oscuramento, sono stati cancellati contenuti relativi a manifestazioni di sostegno alla causa curda, cosa che Globalproject.info ha sempre documentato, anche prima della rivoluzione del Rojava. I contenuti – a detta di Facebook- violerebbero gli “standard di comunità”». Così la redazione del popolare sito di informazione giornalistica, con sede a Padova

Censura

L’operazione di censura sta avvenendo anche su altri social network, tra cui Instagram.

«La guerra di Erdogan sta passando anche nel campo dell’informazione, con l’intelligence turca impegnata a segnalare scientificamente migliaia di profili e contenuti che denunciano i misfatti della Turchia. Pochi mesi fa la polizia internazionale turca ha addirittura emesso una condanna contro il sito web di Ya Basta Êdî Bese con l’accusa di terrorismo» scrivono i giornalisti.

«Le segnalazioni che trovano terreno fertile in una piattaforma proprietaria come Facebook, il cui enorme giro d’affari non tiene contro degli orientamenti e obiettivi delle informazioni che circolano. Negli “standard di comunità” Facebook precisa la propria “neutralità”, senza tener conto che censurando chi si oppone alla guerra significa di fatto essere “faziosi” e favorire chi sta compiendo un genocidio e ridando fiato ai fascisti islamici di Daesh. Cosa ancora più grave è che Globalproject.info è una testata giornalistica regolarmente registrata. La decisione di Facebook viola pertanto i più basilari principi della libertà di stampa – e concludono – Continueremo a denunciare quello che sta accadendo in Siria e a sostenere la battaglia del popolo curdo attraverso i nostri siti e dando risalto a tutte le iniziative che verranno fatte nei prossimi giorni e settimane».