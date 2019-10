Condividi

Torna anche quest’anno la tradizionale Festa dei Giochi Veci e Novi al Parco Frassanelle a Rovolon, in provincia di Padova. L’evento si terrà domenica 20 ottobre per festeggiare l’autunno con una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccoli, buon cibo e relax.

IL PROGRAMMA

I GIOCHI E I LABORATORI

(ATTENZIONE: è richiesta la prenotazione per tutti eccetto i mattoncini lego e i giochi di tavoliere di @Cooperativa Contatto CEMEA Veneto)

▪ Giochiamo con i mattoncini colorati! Costruzioni e piccolo contest a premi “Le invenzioni di Leonardo” con l’ Associazione Culturale Buona Idea (gratis).

Si potrà giocare durante tutta la giornata, l’estrazione e le premiazioni verranno fatte alle ore 18:00.

▪ Una sfida colpi di…puzzle! A cura di ÈA Associazione Culturale (€ 10,00 a squadra).

SU PRENOTAZIONE

Sono previsti 3 turni:

10:30 – 11:30 / 12:00 – 13:00 / 15:00 – 16:00.

▪ Dipingiamo e costruiamo un castello di carta. A cura di ÈA Associazione Culturale (€ 5,00 a bambino).

SU PRENOTAZIONE

Sono previsti 3 turni: 10:00 – 11:00 / 11:30 – 12:30 / 14:00 – 15:00.

▪ Costruiamo una mongolfiera! A cura di Associazione Volo in Mongolfiera(€ 3,00 a bambino).

SU PRENOTAZIONE

Sono previsti due laboratori: alle 14:30 e alle 16:30.

▪ Giochi di tavoliere da tutto il mondo! Con Cooperativa Contatto CEMEA Veneto (gratis)

Prenotazioni giochi e laboratori: *protected email* 335 1274149 / 340 7714819

LA VISITA ALLA VILLA

Sarà possibile visitare la Villa del Parco con una guida d’eccezione, la Contessa Francesca Papafava dei Carraresi.

La visita sarà esclusivamente SU PRENOTAZIONE e a numero chiuso (durata: 40 minuti).

TURNI DI VISITA PER LA VILLA (max 25 persone):

ore 10:00

ore 11:00

ore 12:00

ore 13:00

ore 14:00

ore 15:00

ore 16:00

Per prenotare la visita, compila il modulo che trovi a questo link:

IL READING

Ore 17:00 “Autunno in versi” :

poesie, suoni e suggestioni per raccontare l’autunno. A cura di:

Fabio Romanato > percussionista

Federica Cabianca > pittrice e poetessa

Francesca Furlan > poetessa

Giorgia Pollastri > poetessa

Federica Simonetto > poetessa

LO STREET FOOD

– gli affettati e i formaggi di Az. Agr. Valle Madonnina

– le fritture di pesce e l’angolo bacaro di Nautilus fish & wine

– le sfiziosità 100% beg di UMAMI Natura Golosa – Vegan food truck

– gli hamburger gourmet di Brambù

– i gelati artigianali di Mami Gelato Al Volo

I PREZZI

➡ INGRESSO PARCO (non serve la prenotazione)

– adulti: € 5,00

– bambini da 6 a 13 anni: € 2,00

– bambini fino a 5 anni: gratis

➡ INGRESSO PARCO + GROTTE (non serve la prenotazione)

– adulti: € 10,00

– bambini da 6 a 13 anni: € 5,00

– bambini fino a 5 anni: gratis

➡ INGRESSO PARCO + VILLA (visita villa solo su prenotazione):

– adulti: € 10,00

– bambini da 6 a 13 anni: € 7,00

– bambini fino a 5 anni: gratis

➡ INGRESSO PARCO + VILLA + GROTTE (visita villa solo su prenotazione):

– adulti: € 15,00

– bambini da 6 a 13 anni: € 10,00

– bambini fino a 5 anni: gratis

➡ PARCHEGGIO: € 2,00