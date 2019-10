La Fiera d’ottobre a Rovigo

Condividi

Il centro storico di Rovigo si appresta a vivere il momento clou dell’ottobre Rodigino. La tradizionale Fiera, arrivata all’edizione 537, quest’anno si terrà da sabato 19 a martedì 22 ottobre con circa 300 bancarelle che animeranno come di consueto la città con prodotti di ogni genere.

Non mancherà il tradizionale Luna Park per la gioia dei più piccoli nell’area antistante il Censer, dove tante giostre porteranno allegria e divertimento per bambini e ragazzi. Da non perdere anche la classica Fiera campionaria al Censer, appena fuori dal centro cittadino.

Informazioni:

www.comune.rovigo.it

www.facebook.com/rovigocentroeventi

(ph: Facebook Rovigo Centro)