Dramma sul lavoro oggi pomeriggio, mercoledì, a Seren del Grappa, in località Le Bocchette. Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe rimasto schiacciato da un albero e per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri ed un elicottero del Suem 118.

Aggiornamento: L’uomo che ha perso la vita si chiama Luciano Scariot di 52 anni residente a Seren del Grappa e titolare dell’omonima impresa per il taglio di alberi. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.