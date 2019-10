Meteo, giornate tra sole e nebbia. Ma nel weekend cambia

Condividi

Fino a venerdì la regione sarà interessata da un flusso di correnti occidentali in quota, che determinerà condizioni di modesta variabilità con tratti di nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie. Tra sabato e domenica l’approfondimento di una depressione tra Penisola Iberica ed Inghilterra determinerà un rinforzo di correnti in quota sud-occidentali con aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni ma con temperature miti per il periodo. Vediamo le previsioni dettagliate di Arpav per i prossimi giorni.

Giovedì 17 ottobre iniziali nubi basse, foschie e nebbie in pianura e nelle valli in successivo dissolvimento lasceranno spazio ad ampi tratti soleggiati, specie durante le ore centrali, alternati ad annuvolamenti, più frequenti verso sera. A fine giornata possibili nuove riduzioni della visibilità. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in locale diminuzione.

Venerdì 18 ottobre moderata variabilità con frequente nuvolosità alternata a parziali schiarite. Nelle ore più fredde non si escludono locali riduzioni della visibilità. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in locale diminuzione in montagna.

Sabato 19 ottobre cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, seppur con alcune schiarite sulla pianura meridionale e costa. Al mattino precipitazioni generalmente assenti in pianura, sulle zone montane probabilità medio-bassa (25-50%) di deboli fenomeni da locali a sparsi; nel corso del pomeriggio generale aumento della probabilità (fino a medio alta 50-75%) di precipitazioni sui settori occidentali e settentrionali con fenomeni anche a carattere di rovescio, altrove generalmente assenti. Temperature minime in aumento, massime in calo sulle zone montane, pressoché stazionarie in pianura. Rinforzo dei venti in quota da Sud-Ovest.

Domenica 20 ottobre sulle zone montane e pedemontane in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso; in pianura da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni al mattino generalmente assenti in pianura mentre sulle zone montane saranno probabili fenomeni sparsi. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità di precipitazioni da sparse a tratti diffuse sui settori centro-settentrionali; altrove minore probabilità con fenomeni più locali ed intermittenti. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie in montagna; massime in generale aumento.