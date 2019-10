Fugge da centro salute mentale e si barrica in casa: 7 ore di trattative, poi il blitz

Condividi

7 ore di trattativa tra un ventenne e i carabinieri, poi il blitz. E’ successo a Pramaggiore ieri pomeriggio quando un giovane in attesa di essere sottoposto a Tso è riuscito a fuggire dal centro di salute mentale e si è barricato nella propria abitazione. Erano quasi le 17 quando le forze dell’ordine sono state avvertite ed hanno iniziato la lunga trattativa, durata fino a mezzanotte.

La villetta, dove c’era solo il fratello, è stata immediatamente evacuata ed è stata staccata l’erogazione di corrente e gas. La paura degli investigatori era che il giovane instabile avesse con sè armi o altri oggetti potenzialmente pericolosi.

A quel punto è giunto sul posto un negoziatore che ha tentato di tutto per convincere il 20enne ad uscire dal bagno e a non compiere atti autolesionistici come aveva annunciato ai genitori con un messaggio. Quando si è capito che non sarebbero mai riusciti a farlo uscire, è scattato il blitz portato a termine con successo. Nessuno è rimasto ferito.