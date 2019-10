Tutti pazzi per il Prosecco bio: +35%

Condividi

Tutti pazzi per il Prosecco Doc biologico che nei primi nove mesi del 2019 ha registrato un +35% con una previsione di ulteriore crescita del 20% per il 2020. Un risultato non da poco calcolando che la vendemmia appena conclusa ha segnato una resa produttiva inferiore alle aspettative con gli imbottigliamenti complessivi di Prosecco Doc che hanno registrato un timido +6,4%

Per questo motivo il Consorzio di Tutela ha deciso di presentare un’istanza alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per lo sblocco della riserva vendemmiale Prosecco DOC biologico 2018, pari a 10.380 ettolitri, al fine di perseguire l’equilibrio di mercato. La scelta è stata condivisa all’unanimità dall’intero Consiglio di Amministrazione. Le aziende potranno procedere allo sblocco solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti regionali.

