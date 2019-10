Patatine al prosecco sequestrate, la risposta di Pringles

Condividi

Sono centinaia le confezioni di patatine Pringles al Prosecco e pepe rosa sequestrate ieri in una catena di supermercati del Veneto con l’accusa di “utilizzo di nomi di vini Dop, senza autorizzazione del Consorzio”. Dopo le parole di Luca Zaia, sulla vicenda interviene anche il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova: «I furti di identità non possono essere consentiti. Il sequestro testimonia l’impegno forte del Ministero e dell’Icqrf, la nostra Autorità per la lotta alle frodi e la tutela della qualità, nel combattere l’usurpazione di nomi protetti italiani. Azione che avviene sia in Italia, dove esiste una legislazione organica a tutela delle indicazioni geografiche, sia all’estero e sul web».

La risposta di Pringles

In una nota riportata dal The Guardian la società ha fatto sapere che «la variante prosecco e pepe rosa è stata prodotta nel 2018 in edizione limitata per le festività natalizie. Abbiamo usato prosecco DOC come ingrediente e l’uso del nome del prodotto nel tubo è stato fatto in linea con la guida DOC e e il regolamento europeo. Non abbiamo intenzione di riprodurre questa variante in futuro».