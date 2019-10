Rimborsi risparmiatori, il giallo del “buco”: cosa fare

Condividi

Linkedin email

C’è perplessità tra i risparmiatori traditi che hanno diritto a richiedere il ristoro tramite la piattaforma Consap: con l’ultimo aggiornamento è stato aggiunto un campo e, da quanto rilevato dall’associazione Noi che credevamo nella BPVi, alcune dichiarazioni avrebbero subito delle modifiche. L’associazione Ezzelino III da Onara ha chiesto aiuto al tributaria Loris Mazzon.

«Fin dall’inizio ho notato che del così detto “valore di carico medio fiscale“, il nuovo campo introdotto nella piattaforma, non vi è alcuna traccia nella legge regolamentante il F.I.R.. Né tanto meno tale valore ha alcun significato per il calcolo dell’ammontare del rimborso spettante al risparmiatore. A seguito di ciò ho presentato regolare domanda di chiarimento al F.I.R».

La domanda

«Prendendo atto delle nuove funzionalità della piattaforma dal 15.10.2019, si chiede la conferma che, in ogni caso, l’ammontare della base di calcolo dell’eventuale rimborso è sempre costituita, per le azioni, dal 30% del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, così come previsto dal comma 496 legge 30.12.2018 n.145. Si potrà dunque tralasciare il concetto di valore fiscale invece rilevante per fattispecie diverse rispetto alla specificità della normativa F.I.R».

La risposta

«L’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. La percentuale del 30 per cento, potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento. Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento».

Cosa fare

«Rimane curioso apprendere il perché nel portale sia stato introdotto un campo nel quale inserire un dato insignificante per il rimborso, cioè per ciò che si sta compilando, ma fornito specificamente da Banca Intesa – conclude Mazzon – Il consiglio è quello di procedere alla presentazione delle domande con la massima prudenza preferibilmente affidando la pratica a personale altamente qualificato ed in ogni caso di non utilizzare senza prima averli incrociati i documenti forniti dalle Banche. Fiducioso che la delapidazione dei risparmi abbia insegnato a tutti di usare prudenza e buon senso al fine di evitare i tanti tranelli che quotidianamente si devono affrontare, si porgono cordiali saluti».