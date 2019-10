Malore per Salvini, Renzi: «Rimettiti presto così torniamo a litigare»

Condividi

Matteo Salvini, dopo essere atterrato all’aeroporto di Ronchi dei Legionari per partecipare al funerale dei due agenti uccisi nella sparatoria in questura a Trieste, ha accusato un malore. Il leader della Lega è stato portato all’ospedale di Monfalcone per una sospetta colica renale, poi confermata da una nota ufficiale. Dopo i necessari accertamenti è stato dimesso e le sue condizioni sono buone.

Matteo Renzi ha scritto su Twitter: «Un abbraccio a Matteo Salvini e l’augurio di rimettersi in forma presto. Per tornare a litigare subito naturalmente» alludendo al duello andato in onda ieri sera a Porta a Porta.

(Ph: imagoeconomica)