Dispero nella Strada delle Gallerie: ricerche in corso

Passate le 17 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un escursionista non rientrato dalla Strada delle Gallerie. Partiti questa mattina da Bocchetta Campiglia, sei amici hanno iniziato a risalire l’itinerario. Arrivati all’altezza della 19a si sono fermati a cercare gli occhiali che uno di loro aveva perso, mentre M.R., 68 anni, di Ferrara, ha continuato da solo ad andare avanti.

Raggiunto il Rifugio Papa, dove c’era anche il gestore, e non avendolo trovato, i compagni hanno pensato fosse già sceso e hanno imboccato la Strada degli Scarubbi verso valle. Una volta alla macchina verso le 17 però l’uomo non c’era, il cellulare risultava spento, ed è scattato l’allarme.

L’ultimo contatto risale alle 12, quando l’escursionista era al telefono con la moglie, finché non è caduta la linea. I soccorritori hanno risalito la strada degli Scarubbi e visionato le telecamere del Rifugio Papa, dove l’uomo non compare. In questo momento in otto stanno perlustrando le gallerie in discesa.