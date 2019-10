In Frecciarossa da Genova a Venezia con più di un chilo di droga in pancia

Condividi

Linkedin email

La Guardia di finanza di Verona e la Polizia Ferroviaria di Verona, nell’ambito di un servizio congiunto per il controllo del territorio e la repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato due corrieri internazionali di stupefacenti. I narcotrafficanti, un uomo e una donna di nazionalità nigeriana, rispettivamente di trentatré e ventidue anni, sono stati fermati ieri mattina mentre erano a bordo del treno Frecciarossa proveniente da Genova e diretto a Venezia.

Il sospetto

L’atteggiamento particolarmente prudenziale e guardingo dei due extracomunitari durante il rapido giro di controlli effettuato a bordo del treno dagli uomini della Polizia Ferroviaria congiuntamente con i Finanzieri scaligeri, non è sfuggito agli occhi vigili e attenti degli operanti. I dubbi sono diventati ancora più forti allorquando i medesimi soggetti, incalzati da una serie di domande circa i motivi della loro presenza sul treno, hanno mostrato segni di nervosismo e insofferenza, affermando di avere un regolare permesso di soggiorno in Italia. Il sospetto che gli stessi potessero essere dei corrieri di sostanze stupefacenti è stato rafforzato dall’atteggiamento scostante nei confronti degli operanti e dai tentativi di sottrarsi alle altre domande sulle ragioni del viaggio e sulla tratta percorsa.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale veronese e i poliziotti della POLFER hanno quindi deciso di approfondire i controlli invitando i due cittadini nigeriani a scendere dal treno.

Ovulatori

Informata subito la locale Autorità giudiziaria si è proceduto con i necessari accertamenti.

Il comportamento dei fermati ha fatto intuire che avessero potuto ingerire ovuli contenenti stupefacente e pertanto sono stati accompagnarli presso i nosocomi di Verona e San Bonifacio per più approfonditi esami medici. Le radiografie a cui le stesse persone sono state sottoposte hanno, in effetti, confermato la presenza di numerosi ovuli. La sostanza stupefacente trasportata è del tipo cocaina (645 grammi) ed eroina (617 grammi), per un totale complessivo di 112 ovuli.

I due sono stati arrestati con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e successivamente associati presso la Casa Circondariale di Verona, dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria scaligera. I bodypackers rischiano una condanna la cui pena massima può raggiungere anche i vent’anni di carcere e una multa di duecentosessantamila euro.