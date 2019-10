Scooter investe 19enne e scappa: si cercano testimoni

Condividi

La Polizia municipale di Verona è alla ricerca di uno scooterista che, questa mattina, ha investito, in via Palladio all’altezza del civico 49, una ragazza di 19 anni e si è poi allontanato senza prestarle soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, mentre la giovane stava attraversando la strada. La ragazza, trasportata al pronto soccorso di Borgo Trento per accertamenti e cure, non risulta in pericolo di vita.

Dalle verifiche è emerso che la 19enne stava attraversando la strada per raggiungere l’area verde di fronte agli edifici, quando uno scooter, probabilmente di colore scuro, l’ha investita. Il conducente si è fermato per qualche istante e poi ha proseguito la marcia in direzione di via Albere, facendo perdere le proprie tracce. Di lui si sa solo che indossava un casco con i colori della bandiera italiana.