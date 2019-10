Landini: «Basta parlare di autonomia». Zaia: «Italia unita solo sulla carta»

Condividi

«Smettiamo di parlare di autonomia differenziata. Serve un governo democratico integrato. Non abbiamo bisogno di aumentare le divisioni e le differenze. Abbiamo bisogno di rilanciare un’idea di Paese e di Europa totalmente diversa». Queste le parole di Maurizio Landini, segretario della Cgil, nel corso di una manifestazione pubblica a Bari.

A stretto giro arriva la replica del presidente del Veneto, Luca Zaia: «Come molti altri critici, anche Landini, con le sue dichiarazioni, dimostra di non conoscere il progetto di autonomia del Veneto, o di esserne mal informato. Occorre ristabilire la verità. Per illustrargli il tutto gli metto a disposizione la nostra delegazione trattante, composta da eminenti giuristi, svincolati dalla politica. L’unità nazionale dell’Italia c’è solo sulla carta, a fronte di una realtà di tutti i giorni che presenta un Paese diviso, con diversità che non sono causate da un’autonomia che ancora non c’è».

«Se ci sono Regioni che ancora costringono i loro cittadini a emigrare per curarsi – aggiunge Zaia citando l’esempio della sanità – la causa non sono gli altri, ma la mala gestione. Sia chiaro che il fondo sanitario nazionale è distribuito con parametri precisi in modo da garantire a tutti le stesse opportunità di cura, che in sanità si chiamano Livelli Essenziali di Assistenza. La Cgia di Mestre ha certificato che nella pubblica amministrazione italiana ci sono 200 miliardi di sprechi: ecco perché esistono sanità diverse nella stessa nazione, non perché chiediamo l’autonomia che manca».

«La mancanza di servizi in alcuni territori – conclude il governatore – è determinata da questa realtà, non dal fatto che ci siano Regioni che chiedono l’autonomia come il Veneto. Questo Paese deve decidere se uscire dal tunnel del Medio Evo nel quale si trova, e per farlo deve scegliere il Rinascimento attraverso l’autonomia».

