“Dal governo gialloverde al giallorosso”: confronto con Variati e Berlato

Ci saranno Achille Variati a rappresentare il Pd, di recente nominato sottosegretario all’Interno, e Sergio Berlato, consigliere regionale e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, ad animare l’incontro in programma venerdì 18 ottobre a Vicenza, alle 21, all’auditorium dei Carmini in corso Fogazzaro, sul tema “L’Italia che cambia: dal governo gialloverde al governo giallorosso”. Sarà il primo confronto pubblico in città sui temi nazionali dalla nascita del nuovo Governo e con Variati e Berlato ci sarà anche Giovanni Diamanti, co-fondatore di Quorum e YouTrend. La serata è organizzato da “Da adesso in poi”, l’associazione civica presente anche all’interno del consiglio comunale di Vicenza con Giovanni Selmo e Sandro Pupillo. Il dibattito vedrà confrontarsi i tre ospiti sugli argomenti attualmente in testa alle cronache nazionali: dalla legge di bilancio appena presentata dal governo Conte allo schema delle alleanze tra i partiti attualmente in Parlamento, fino alle prospettive dell’esecutivo e agli impatti che questo nuovo governo potrebbe avere sulle prossime elezioni regionali.

(ph: imagoeconomica)