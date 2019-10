Vicenza, FdI attacca: «Rucco, non chiamare Variati: lavoriamo!»

Condividi

Linkedin email

E’ più che uno sbotto, quello di Fratelli d’Italia Vicenza, dopo le dichiarazioni di Francesco Rucco sul caso “Brumotti”, in cui in invoca l’aiuto del governo e, in primis, dell’ex sindaco Achille Variati, ora sottosegretario all’Interno.

Secondo i tre consiglieri di maggioranza, Andrea Berengo, Nicolò Naclerio e Roberto D’Amore, è «incomprensibile cercare uno scudo nel sottosegretario all’Interno Achille Variati, in particolare dopo che, in seguito alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e nell’anno di mandato appena trascorso, lo stesso sindaco ha più volte sottolineato l’incapacità della passata amministrazione nel gestire il problema dello spaccio nella città di Vicenza».

Secondo il gruppo FdI sarebbe più «proficuo orientarsi verso la possibilità di aprire un tavolo di confronto nel quale, partendo dal basso e coinvolgendo tutte le forze politiche che sostengono la Giunta Rucco, trovare una strategia che, in modo sistematico e non a spot, provi a rendere difficile la vita a chi sia portato a delinquere in quel luogo come in altri della città», anche per la tutela del personale delle forze dell’ordine.

Bocciodromo

Non solo Brumotti e Campo Marzo. Ai Fratelli d’Italia vicentini proprio non va giù l’assegnazione al Bocciodromo, anzi la riconferma dell’assegnazione, dello stabile comunale di via Rossi.

Questa la nota diffusa dal partito della Meloni:

Dopo aver preso atto, non senza una nota di disappunto più volte rimarcata, che lo stabile di Via Rossi verrà nuovamente assegnato all’RTI Bocciodromo 2.0, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha provveduto a depositare un’interrogazione per capire quali siano le reali attività svolte dalle associazioni che gestiranno lo stabile c.d. Bocciodromo. Questa necessità scaturisce dagli avvenimenti verificatesi non solo durante la precedente gestione, ma soprattutto dalla protesta a sfondo politico organizzata proprio dal Bocciodromo davanti alla Caserma Ederle di venerdì 11 ottobre 2019 contro la politica di non intervento del Presidente degli Stati Uniti Trump, corredata di post di Facebook apparso nella pagina del Bocciodromo che recita “Un centinaio di manifestanti si sono avvicinati all’ingresso della Caserma americana Ederle, uscendo dal presidio autorizzato. Prima di essere respinti dalla polizia in tenuta antisommossa, è stata lanciata vernice contro la base Usa”. Riteniamo che gli immobili di proprietà del Comune debbano essere spazi inclusivi, in cui possano essere accolti e coinvolti tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza politica e che proprio questo dovrebbe essere il fondamento delle attività degli enti del Terzo settore. Per questo è indispensabile per l’amministrazione conoscere quali siano le reali attività che vengono svolte da tutte le associazioni che compongono l’RTI Bocciodromo 2.0, nonché responsabilità della stessa amministrazione assicurarsi che venga rispettata la normativa vigente. È indispensabile chiarire quanto espresso prima della definitiva aggiudicazione dell’immobile sito in Vicenza, via Rossi n. 198.

(Ph FB Nicolò Naclerio)