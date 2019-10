«A Campo Marzo non solo spacciatori: anche operatori e psicologi»

Condividi

«L’abbiamo visto anche noi il servizio di Brumotti per Striscia la notizia a Campo Marzo, mentre veniva girato. In quel momento stavamo lavorando, come succede da qualche mese a questa parte. Ci abbiamo messo un po’ per scrivere questo post perché, non possiamo negarlo, la spettacolarizzazione di una questione così seria e delicata, ci ha lasciato perplessi». Inizia così il post Facebook di Cosmo Cooperativa Sociale, l’associazione di Vicenza che gestisce moduli residenziali terapeutici per le dipendenze, servizi di prevenzione all’uso di sostanze e comportamenti a rischio.

«Noi in quel parco, dal mese di luglio, facciamo educativa di strada, azione che prevede interventi di primo contatto, accoglienza e counseling a persone con problemi di dipendenza – continua l’associazione -. Questo progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale che ci ha incaricato anche di promuovere sul territorio l’informazione in merito ai rischi derivanti dall’uso di sostanze psicotrope. I nostri operatori, che da quarant’anni lavorano nell’ambito delle dipendenze, sono perfettamente consci dell’importanza del compito che è stato loro affidato. In virtù di questa consapevolezza, crediamo che puntare i riflettori su realtà così complesse ed articolate sia importante, ma che al tempo stesso meriti ulteriore approfondimento. Ci piacerebbe raccontare quello che facciamo a Striscia la notizia, per far sapere che in Campo Marzo non ci sono solo spacciatori, ma sono presenti anche Forze dell’Ordine, operatori, educatori e psicologi che spendono impegno, professionalità e dedizione affinché la nostra città sia più sicura, consapevole e vivibile».