Viviani immenso: prima gara agli Europei ed è subito oro

Il veronese Elia Viviani si conferma un fuoriclasse azzurro portandosi a casa l’oro agli Europei di Apeldoorn, in Olanda. Succede nell’Eliminazione, gara in cui l’azzurro supera nettamente, ieri sera nel testa a testa finale, l’altro fuoriclasse, il francese Bryan Coquard. Per Elia quindi un ottimo inizio in vista delle prove di venerdì nell’Omnium e di domenica nel Madison ed una maglia, la prima in questa specialità, da aggiungere al ricco palmarés.

(ph: Twitter @Coninews)