Cortina, blitz animalista contro la Ferragni

Doppia azione a Cortina dei militanti di 100% Animalisti a Cortina: attaccati manifesti sulle vetrate del negozio di Chiara Ferragni, in quanto “promotrice di pellicce” e alla pasticceria Lovat, per la colla per imprigionare e uccidere i passerotti.

La boutique Ferragni

“Non varrebbe certo la pena di occuparsi di Chiara Ferragni, “fashion blogger” e “influencer”, se non fosse che 17,5 milioni di follower la seguono nel web. Certo, potrebbe usare questa sua “influenza” per far passare messaggi positivi, oltre che per far soldi – scrivono in una nota di rivendicazione – Ma non è così, anzi manda messaggi di bieco consumismo; in particolare, è una appassionata di pellicce e di accessori in pelo animale, che spesso indossa. Al pari del suo coniuge, Fedez, che dice che la pelliccia è “genderless”. Probabilmente vuol dire che va bene per tutti. Per noi la pelliccia è un capo volgare, indossato per ostentazione, inutile, ma soprattutto prodotto con la sofferenza e la morte di milioni di animali”. Per ribadire la loro opinione su pellicce e su chi le commercia, chi le promuove o le indossa, nella notte tra il 16 e 17 ottobre, i militanti hanno attaccato sulle vetrine del negozio della Ferragni a Cortina, un paio di manifesti personalizzati. “Non sono escluse altre azioni, questa volta diurne, nel prossimo dicembre, mese di apertura del negozio” annunciano.

La pasticceria

Stessa sorte anche per la pasticceria Lovat, che, nel settembre scorso era finita su tutti i media nazionali per l’iniziativa della carta adesiva per catturare i passerotti, che, a dire del titolare, infastidivano i clienti. “Sia chiaro: la vergogna non verrà dimenticata” commentano gli animalisti, dopo la loro azione.