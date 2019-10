Da semplice agricoltore a coltivatore di marijuana: arrestato

Condividi

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile di Treviso hanno tratto in arresto tale D.C.D. 52 anni, per il reato di produzione e coltivazione di sostanza stupefacente. L’uomo aveva destinato la propria abitazione ed un campo agricolo alla coltivazione ed essiccazione di piante di marijuana convertendo la sua precedente attività lavorativa in quella più lucrosa di coltivatore di stupefacenti. Nel corso dell’operazione, avvenuta nel territorio di Gaiarine, sono state rinvenute e poste sotto sequestro 97 piante e 25 kg di cannabis essiccata, oltre a materiale per il confezionamento.