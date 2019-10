Incidente in A22, furgone contro tir: muore 22enne

Condividi

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A22 tra Mantova e Verona. Come riporta Fanpage, tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, sulla carreggiata Nord, un furgone si è schiantato contro un tir. Il guidatore del mezzo più piccolo, un 22enne residente a Vigasio in provincia di Verona, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 con i vigili del fuoco. Sul posto anche la stradale che hanno chiuso la corsia al traffico per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica