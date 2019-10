«Emergenza smog in Veneto? Fuorviante: inquinamento in calo»

Condividi

Dopo i dati allarmanti di ieri che vede Padova come città più inquinata d’Italia, la giunta regionale ribadisce che il problema della lotta allo smog è una priorità e che, solo per quanto riguarda l’ultimo triennio, sono stati stanziati quasi un miliardo di euro per interventi di varia natura volti al miglioramento della qualità dell’aria in tutto il Veneto.

L’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin spiega: «Le azioni messe in campo sono gli incentivi alla rottamazione dei veicoli inquinanti, i sostegni per l’efficientamento energetico, l’acquisto di treni e autobus ecologici e le iniziative per favorire l’energia pulita. Parlare di emergenza smog può essere, in parte, fuorviante, i dati registrati dicono che i trend relativi ai principali inquinanti sono in calo, ma data la situazione geografica e soprattutto la conformazione della Pianura Padana, non ci consente di dormire sonni tranquilli. Molto spesso ci si concentra sull’inquinamento prodotto dai veicoli, si parla dei valori del PM10 senza ricordare che solo il 12-15% delle emissioni è imputabile ai veicoli privati. La priorità va data a tutto ciò che concerne l’efficientamento energetico».

Per questo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ha previsto azioni a tutti i livelli per favorire il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio regionale. «Stiamo parlando di iniziative per oltre 710 milioni di euro nel biennio 2016-2018 e oltre 230 milioni per quest’anno – conclude Bottacin – che si traducono in interventi nel campo delle infrastrutture, del trasporto privato e pubblico, dell’agricoltura, dell’energia, della riconversione del patrimonio edilizio a fini di risparmio energetico, oltre agli incentivi destinati, in vari campi, a cittadini, enti ed imprese. Questo è il nostro impegno concreto, che intendiamo continuare a portare avanti, a dimostrazione che per la Regione Veneto la lotta allo smog è molto più di uno slogan».