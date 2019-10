Jessica Faoro, Renzi indagato per diffamazione: chiesta archiviazione

Condividi

Matteo Renzi è indagato a Padova per diffamazione nei confronti di Jessica Faoro, la 19enne uccisa nel febbraio 2018 dal tranviere Alessandro Garlaschi. Il pm veneto Luisa Rossi ha già chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto come atto dovuto dopo la denuncia presentata a giugno scorso dai familiari della ragazza per il contenuto del libro “Un’altra strada” scritto dall’ex premier. Sotto accusa sono finite in particolare le parole di Renzi che, in un passaggio della pubblicazione, avrebbe definito Jessica come una ragazza che «frequentava un brutto giro legato alla droga».

Nella richiesta del pm, relativa alla diffamazione a mezzo stampa, si evidenzia come la notizia che la vittima consumasse sostanze stupefacenti fosse stata resa pubblica nell’immediatezza dall’assassino di Jessica, come riportato da alcuni articoli. La giurisprudenza ammette la sussistenza del reato di diffamazione, «quando vengono aggiunti elementi diffamatori ulteriori rispetto a quelli già divulgati».

Nel caso del libro di Renzi, pubblicato nel febbraio 2019, secondo il pm non si riportano elementi ulteriori «con conseguente impossibilità di configurare il reato». Gli elementi nelle mani dell’accusa in fase preliminare «non paiono idonei» a sostenere l’accusa in giudizio. L’avvocato della famiglia, il legale Mara Merlini, è pronto nei prossimi giorni a depositare l’opposizione alla richiesta di archiviazione chiesta dalla procura.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)