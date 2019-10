Meteo, temperature sopra la media e nebbia

Condividi

Linkedin email

I prossimi giorni saranno caratterizzati dall’afflusso di correnti miti ed umide dai quadranti meridionali, sospinte da una depressione attualmente centrata in prossimità della Gran Bretagna ed in lento avvicinamento. Le caratteristiche meteorologiche salienti saranno le temperature sopra la media, vari annuvolamenti, nebbie notturne sulla pianura e da sabato anche precipitazioni specie sui monti. Vediamo le previsioni dettagliate per i prossimi giorni di Arpav.

Venerdì 18 ottobre nella prima metà di giornata nuvolosità in graduale aumento, sulla pianura con nebbie sparse fino all’alba e in dissolvimento in seguito; dal pomeriggio cielo nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature con lievi diminuzioni dei valori diurni sui monti, sopra la norma anche sensibilmente.

Sabato 19 ottobre sui monti cielo molto nuvoloso o coperto. Sulla pianura fino all’alba cielo nuvoloso con nebbie sparse, al mattino nuvolosità in parziale diminuzione e nebbie in dissolvimento, dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre altrove poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti probabilità medio-alta (50/75%) per piogge modeste, discontinue e che nel corso della giornata interesseranno estesamente tutte le zone. Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge modeste a tratti, fino al mattino su Alto Veneziano e zone limitrofe mentre dal pomeriggio sulla pedemontana. Temperature rispetto a venerdì sulla pianura saranno in aumento leggero o moderato, sui monti stazionarie di notte e in lieve calo di giorno.

Domenica 20 ottobre sui monti cielo molto nuvoloso o coperto con piogge estese, modeste, discontinue. Sulla pianura nuvolosità in aumento con alcune piogge più probabilmente verso sera e in prossimità dei rilievi, fino all’alba nebbie sparse in dissolvimento nel corso della mattinata. Temperature in aumento eccetto stazionarietà dei valori diurni sulla pianura.

Lunedì 21 ottobre Inizialmente nuvoloso con piogge più probabilmente su rilievi e zone limitrofe, poi cessazione delle precipitazioni e nuvolosità in diminuzione, temperature senza variazioni di rilievo eccetto ulteriori aumenti notturni sulla pianura.

(ph: shutterstock)