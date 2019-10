I migliori ristoranti in Veneto (secondo L’Espresso)

Condividi

Linkedin email

E’ stata presentata qualche giorno fa a Firenze la guida “I ristoranti e i vini d’Italia 2020” de L’Espresso. I punteggi vengono espressi in “cappelli” e il numero massimo che un ristorante può ottenere è 5. Tante conferme eccellenti e molte novità soprattutto in Veneto. Oltre al punteggio classico sono stati dati premi speciali per alcune realtà che si sono particolarmente contraddistinte nel mondo della ristorazione. Nella nostra regione il premio Veuve Clicquot per la cuoca dell’anno è stato vinto da Alessandra Del Favero di Aga – Hotel Villa Trieste a San Vito di Cadore (Belluno) mentre il premio Domori per la pasticceria dell’anno se l’è portato a casa La Peca di Lonigo (Vicenza). Vediamo ora tutti i cappelli vinti in Veneto.

5 cappelli:

Le Calandre Sarmeola di Rubano, Padova

4 cappelli:

Antica Osteria Cera Lughetto di Campagna Lupia (Venezia)

La Peca Lonigo (Vicenza)

3 cappelli:

Aqua Crua Barbarano Vicentino (Vicenza)

Casa Perbellini Verona

El qoc – Garibaldi Vicenza

Hotel Palazzo Venart – Glam Venezia

Ristorante Quadri Venezia

La Tana Gourmet Asiago (Vicenza)

Stube Gourmet dell’Hotel Europa Asiago (Vicenza)

Locanda San Lorenzo Puos d’Alpago (Belluno)

Ristorante Perbellini Isola Rizza (Verona)

Spinechile Resort Schio (Vicenza)

Undicesimo vineria Treviso

2 cappelli:

12 Apostoli

Il Desco

Il ridotto

Hotel Cipriani – Oro

Amo

Local

Venissa

Dolada

Casin del Gamba

Gellius

La Casa degli Spiriti

La Locanda di Piero

La Montecchia

Lazzaro 1915

San Martino

SanBrite

1 cappello:

L’Oste Scuro

Osteria Ponte Pietra

Chat qui rit

CoVino

Hostaria Da Franz

Hotel Centurion Palace – Antinoo’s Lounge & Restaurant

Hotel Monaco

Grand Canal Restaurant

Hotel The Gritti Palace – Club del Doge

Riviera

Vecio Fritolin

Zanze XVI

Da Beppino

Le Beccherie

Hotel Rosapetra

La Corte del Lampone Tivoli

Ai Do Campanili

Al Callianino

Al Cjasal

Al Ponte

Hotel Ca’ Sette – Ca’ 7

Da Omar

Dalla Libera

Damini Macelleria & Affini

Degusto

Due Mori

Locanda Baggio

Feva

Fuel

Radici

Ristorante 19.94

Hotel Aldo Moro

Ristorante La Cuisine

Hotel Regina Adelaide – Regio Patio

Hotel Sweet World – Alla Veneziana

Hotel Villa Cordevigo – Oseleta L’Altro Penacio

L’Artigliere

Marcandole

Olio&Burro

Penacio

Opera Terza

Panevin

Storie d’Amore

TreQuarti

Valbruna

Vecchia Malcesine