Esodo gialloblù nonostante il prezzo stellare (ma non per i napoletani)

Condividi

Linkedin email

Il fischio d’inizio per una delle sfide più calde della storia del tifo italiano è fissato per le 18 di sabato. Al San Paolo, il Napoli ospita il Verona, e con uomini di Juric raggiungeranno il Vesuvio oltre 500 tifosi gialloblù.

La prevendita era partita un po’ in sordina, con appena 200 biglietti venduti fino a mercoledì, ma nella tarda serata di giovedì, oggi, la cifra era più che raddoppiata. Non è difficile prevedere che, alla chiusura, saranno stati staccati altre decine di tagliandi. Se la cifra può sembrare bassa, magari pensando ai 600 tifosi del Vicenza arrivati a Piacenza domenica, c’è da tenere presente che il solo biglietto d’ingresso costa 40 euro. Non solo: il prezzo per le curve destinate ai tifosi di casa è di 14 euro, 30 i distinti: molto probabilmente il San Paolo sarà gremito.

Lo sport di VVOX

(Ph YSport)