Referendum Venezia-Mestre, ricorso al Tar per «quorum illegittimo»

Condividi

Linkedin email

Ad un mese e mezzo dal referendum Venezia-Mestre, arriva l’annuncio di ricorso al Tar contro il quorum da parte dell’avvocato Marco Sitran, primo firmatario della petizione per il progetto di legge popolare. «E’ una forzatura perché la legge non lo prevede per i referendum consultivi. Faremo ricorso al Tar, perchè il diritto e la democrazia prevalgano su questo abuso», spiega a La Nuova.

Il quorum è l’obbligo di raggiungere il 50 per cento più uno dei votanti per rendere valida la consultazione. «L’articolo 27 dello Statuto della Regione Veneto e le leggi regionali 1 del 1973 e 95 del 1992 consentono di affermare, senza timore di smentita, che il raggiungimento del quorum ha come unico effetto quello di obbligare il Consiglio regionale a una delibera in merito entro 90 giorni della proclamazione dei risultati. Ciò vuol dire che se il quorum non si dovesse raggiungere e dovessero prevalere i «sì» alla divisione, il Consiglio regionale potrebbe comunque tenerne conto senza le tempestive indicate dalla legge e procedere in ogni caso con propria legge alla creazione dei due comuni».

Sitra conclude dando una stoccata al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e al presidente del Veneto, Luca Zaia. «La decisione è tutta politica e il sospetto è che il quorum sia stato introdotto per inficiare la consultazione popolare, tendendo una mano al sindaco Brugnaro che spinge per l’astensione. Zaia invece non è ricorso in appello contro la sentenza del Tar che inficiava le prerogative che la Costituzione affida alla Regione a tutela delle autonomie locali. E adesso pone un ulteriore ostacolo, il quorum, che non è previsto da nessuna norma di legge».

(ph: shutterstock)