Santa Lucia di Piave, sindaco a Salvini: «Dovevi restituirci l’Imu»

Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave, ha pubblicato su Facebook la corrispondenza avvenuta con Matteo Salvini. La prima lettera è quella dell’ex vicepremier del 10 ottobre inviata ai primi cittadini che guidano comuni sotto i 20 mila abitanti.

La lettera di Salvini

«Vorrei ringraziarti per la collaborazione che ho potuto apprezzare nei circa 14 mesi di lavoro a Palazzo Chigi e al Viminale, indipendentemente dall’appartenenza politica. Ho messo tutto me stesso per valorizzare al meglio gli enti locali. Sono felice di alcuni finanziamenti ad hoc come le nuove risorse per la videosorveglianza, Spiagge sicure, Laghi sicuri, Scuole Sicure, fino ai fondi erogati contro il maltrattamento degli animali. Soprattutto, ho cercato di essere un interlocutore il più possibile attento e costante». Poi il leader della Lega continua citando i «circa 400 milioni erogati a favore dei Comuni sotto i 20mila abitanti come il Tuo. E’ stato un felice esperimento di sinergia tra centro e periferia, anche dal punto di vista dei rapporti, che spero non venga interrotto».

La risposta di Szumski

«Mi sarebbe piaciuto di più se Tu mi avessi scritto mentre eri Ministro dell’Interno e non solo ora che non lo sei più. Ti avrei compiutamente illustrato il mio pensiero, corroborato da molteplici esempi, su come il primo nemico dei Comuni sia lo Stato e coloro che lo guidano. Mi sarebbe piaciuto se Tu mi avessi risposto alla richiesta della restituzione degli oltre 300 mila euro di Imu, come sentenzia nel 2018 il Consiglio di Stato. Soldi illegittimamente sottratti alla mia comunità, richiesta fatta insieme a ben 44 comuni della provincia di Treviso. Su questo, però, silenzio assoluto. Resto a disposizione per illustrare ampiamente una situazione in cui gli enti locali “virtuosi” pagano il conto per gli altri».