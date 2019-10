Condividi

Yves Saint Laurent ha lanciato la collezione di preservativi griffati. L’idea fa parte della nuova campagna “The Love Affair” dell’iconico brand che ha come protagonista l’artista tatuato David Alexander Flinn completamente nudo di fronte alla modella Anja Rubik. Per i condom firmati esistono diverse confezioni: dorata, zebrata e il classico black & white con sempre in bella vista il marchio. Il costo? 2 euro.