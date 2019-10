Matteo e Matteo si danno il 5. In crescita Lega e Italia Viva

Condividi

Matteo Renzi e Matteo Salvini posso sferagrsi le mani dopo il duello a Porta a Porta. Secondo la rilevazione effettuata dall’Istituto Ixè per Carta Bianca, Rai 3, crescono sia Lega che Italia Viva.

I sondaggi

La Lega è il primo partito con il 30,7%, corrispondente allo 0,7% in più rispetto alla settimana precedente. Perde nettamente il Pd, che si attesta al 20,4%, -1,5. Perde mezzo punto, invece, il Movimento 5 Stelle che si attesta al 19,7%. In leggero calo anche Fratelli d’Italia, ferma all’8,2% (-0,4%). In crescita Forza Italia, che passa dal 7,2% al 7,8%. Italia Viva guadagna mezzo punto percentuale e raggiunge il 4%. Per quanto riguarda gli altri partiti, +Europa è al 2,5%, La Sinistra al 2%, Europa Verde all’1,4%, Cambiamo all’1,1%.

I leader

La rilevazione di Ixè considera anche la fiducia degli italiani nei vari leader politici. In testa c’è Giuseppe Conte al 44%, seguito da Matteo Salvini al 34%, Giorgia Meloni al 31%, Nicola Zingaretti al 25%, Luigi Di Maio al 24%, Silvio Berlusconi al 20%, mentre in fondo alla graduatoria troviamo Matteo Renzi al 14%. Quasi tutti i leader presentano una fiducia stabile, fatta eccezione per un lieve calo di Meloni e Zingaretti e una leggera crescita per Berlusconi.

(Ph Cartabianca – Twitter; screenshot Raiplay )