CioccolandoVi, Oktober Fest e Sapori in Corso: weekend goloso a Vicenza

Sarà un fine settimana ricco di proposte quello che sta per arrivare a Vicenza. Si comincia con CioccolandoVi, che ritorna in città, in piazza dei Signori, piazza delle Biade, piazzetta Palladio e contra’ Garibaldi, venerdì 18 ottobre dalle 13 alle 23, sabato 19 dalle 9 alle 2, domenica 20 dalle 10 alle 20 per la quindicesima edizione con tante proposte golose. Organizzato da Confcommercio.

Sabato 19 ottobre in contra’ Lioy si terrà la prima edizione di Oktober fest, a cura dell’associazione Botteghe di piazza delle Erbe in collaborazione con il bar 10 Lioy si potrà partecipare a laboratori e gustare pietanze tipiche come wurstel, crauti e birra ascoltando buona musica. Contra’ Lioy rimarrà chiusa al traffico dalle 16 alle 24. I negozi rimarranno aperti fino alle 22.

In corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo il 18, 19 e 20 ottobre arriverà Sapori in Corso, evento promosso dall’associazione Il Tritone e dai commercianti della zona. Corso Fogazzaro ospiterà una moltitudine di banchi che offrono il meglio della produzione enogastronomica da tutta Italia: sapori da acquistare e soprattutto da provare e gustare rigorosamente in piedi come stuzzichini dalle forme e profumi più invitanti. Ricca la rappresentanza delle regioni italiane, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia, con un paniere di prodotti assolutamente di nicchia. In piazza San Lorenzo ci sarà il Truck Landmark per degustare alcune prelibatezze dello stivale, arrosticini abruzzesi, bombetta pugliese, olive ascolane specialità prodotte sul posto ad accompagnare dell’ottima birra. Sabato sera fino alle 23 ci sarà Radio Vicenza con musica e interviste in diretta.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre l’associazione culturale pandora propone il Circo delle pulci in piazza De Gasperi ospitando operatori del proprio ingegno creativo con articoli di riciclo creativo, gioielli, borse, cappelli, cornici e dolci sapori dal gusto autunnale dal mattino al tramonto per due giorni professionisti del sapore e della creatività offriranno i loro prodotti per un week end ricco di emozioni. Un assaggio prima del Natale quando arriveranno anche i presepi e i giocattoli per i più piccoli, il tutto rigorosamente fatto a mano.