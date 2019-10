Scattano i dazi Usa: la situazione sui prodotti veneti

Condividi

Linkedin email

Questa mattina, alle 6 ore italiana, sono entrati in vigore i dazi per 7,5 miliardi di dollari imposti dagli Usa su alcuni prodotti Ue. Il provvedimento è stato autorizzato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) come compensazione per le sovvenzioni europee ad Airbus.

Ricordiamo che tra i prodotti agroalimentari Made in Italy che verranno colpiti con una tassa del 25% figurano parmigiano reggiano, pecorino romano, provolone, cozze, liquori e prosciutto. Per quanto riguarda i prodotti veneti viene salvato il Prosecco. Incertezza per Asiago e Maraschino.

(ph: shutterstock)