Si schianta contro auto e palo: tasso alcolemico 7 volte oltre il limite

Condividi

Linkedin email

Aveva un tasso alcolemico quasi sette volte oltre il limite, l’automobilista che ieri sera, a Montorio, a Verona, ha danneggiato vari veicoli in sosta e ha fermato la corsa schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione.

A bordo di una Land Rover, un 59enne italiano, che ha sbattuto contro vari veicoli e si è fermato in via Olivè dove sono intervenute due pattuglie della Polizia municipale. L’automobilista ha danneggiato un Fiat Ducato, una Fiat Cinquecento e un ciclomotore Piaggio. Il cittadino è stato segnalato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza; rischia una condanna da 12 a 24 mesi d’arresto, 3 mila euro di multa e la revoca della patente, che potrà essere conseguita solo dopo tre anni dalla data del sinistro. L’incidente è stato ripreso da un altro automobilista e il video, caricato su messaggistica istantanea e social network, è diventato virale.