Verona, guerriglia urbana dopo la partita: Daspo per 26 ultras

Le indagini della Squadra Tifoserie della Digos di Verona si sono concluse con 26 Daspo ad altrettanti ultras del Foggia, 20 residente nel foggiano, 4 nel bolognese, 1 in provincia di Milano e 1 a Forlì Cesena di età compresa tra i 16 e i 51 anni. Le accuse, a vario titolo e in concorso anche con altri al momento non identificati, sono di resistenza,

violenza e lesioni pluriaggravati a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lancio, utilizzo e possesso di oggetti contundenti e travisamento in luogo pubblico. 15 di loro erano già noti alle forze dell’ordine annoverando sul proprio conto diversi precedenti penali quali rapina, furto, ricettazione, lesioni personali, stupefacenti, porto abusivo di armi,

truffa ed altro ancora; tra costoro, cinque sono stati già denunciati per reati commessi in ambito sportivo ed hanno già scontato precedenti provvedimenti di Daspo.

I fatti

I gravissimi episodi di violenza risalgono all’11 maggio scorso quando al Bentegodi si è giocato l’incontro Hellas Verona-Foggia. Al termine della gara, che decretava la retrocessione del Foggia in serie C, la tifoseria ospite ha forzato il cordone degli stewards e si è riversata in massa nell’area sottostante quando era ancora in corso il deflusso dei tifosi veronesi. Giunti nella cosiddetta ”proboscide”, alla vista dei veronesi diretti verso il parcheggio, alcuni foggiani hanno tentato di scavalcare la cancellata divisoria; solo l’intervento tempestivo del personale di polizia ha evitato il contatto. Non soddisfatti, molti di loro si sono fermati lungo la cancellata posizionata su piazzale Atleti Azzurri d’Italia sfogando la rabbia e la delusione contro i tifosi veronesi, insultandoli e lanciando fumogeni, petardi e torce luminose. Questi primi atti criminali segnano solamente l’inizio di un’escalation di violenza che porterà al ferimento di un Funzionario di Polizia e al danneggiamento di diversi mezzi d’istituto.

Dopo pochi minuti, infatti, circa 200 ultras foggiani, dopo aver notato la presenza di un folto gruppo di ultras scaligeri all’esterno del parcheggio sul lato posteriore di via Sogare, si è diretto in quella direzione. A questo punto venivano schierati i reparti di rinforzo: l’operazione, se da un lato arrestava definitivamente la marcia degli ultras gialloblu, dall’altra determinava nei foggiani un repentino cambio di obiettivo, non più gli avversari ma le Forze di Polizia ”responsabili” di essersi frapposte tra i due schieramenti. In preda alla furia, per circa mezz’ora, gli ultras ospiti si rendevano responsabili di una vera e propria guerriglia urbana: dopo essersi tutti travisati, si sono armati di qualsiasi oggetto tornasse loro utile per fare danno, come bottiglie di vetro, sassi (anche di grosse dimensioni), fumogeni, lattine ed aste, lanciandoli in direzione delle Forze di Polizia e affrontando gli uomini in divisa con cinghie e bastoni. Nel corso degli scontri si registrava il ferimento di un Funzionario di Polizia. Danni, anche ingenti, venivano provocati anche a quattro mezzi di servizio. Anche il cancello carraio posteriore del parcheggio a causa dei violenti e ripetuti colpi sferrati dagli ultras foggiani, fuoriusciva dal binario di scorrimento risultando completamente inservibile e pericoloso.

Daspo anche per un tifoso veronese

S.M., tifoso veronese, verrà colpito da Daspo. L’uomo infatti, ha aggredito un malcapitato che ignaro della logica ultras del ”controllo del territorio” finalizzato alla ”caccia” dei tifosi avversari, ha avuto ”la colpa” di transitare in piazzale Olimpia. Immediatamente intercettato insieme ai suoi compagni, veniva accerchiato e colpito al volto a mani nude da parte del veronese; dopo aver raccolto gli occhiali da terra, la vittima ed i suoi amici, non rispondendo alla provocazione, si allontanavano velocemente senza richiedere l’aiuto delle Forze dell’Ordine. Il gesto non è però passato inosservato all’operatore di Polizia che dalla sala GOS è chiamato a gestire tutte le telecamere dello stadio, sia interne che esterne.

Fonte: Adnkronos