Traffico in tilt in A27 subito dopo il casello di Conegliano in direzione Venezia per un incidente tra un furgone e un camion. Sul posto i soccorsi e la polizia. Il tir ha perso il suo carico bloccando completamente la carreggiata. La corsia, quindi, rimarrà chiusa almeno fino alle 19. Attualmente le code superano i 5 chilometri e si consiglia un percorso alternativo. L’autostrada è stata chiusa nelle corsia sud.

Situazione difficile anche in A4 per un incidente a San Stino di Livenza.